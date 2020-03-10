Подорожание проезда в маршрутках Челябинска 2020: какие маршрутки поднимут цены на этой неделе
На этой неделе в Челябинске начнется повышение стоимости проезда в маршрутках, которое перевозчики анонсировали в феврале. В среднем цены изменятся на три рубля.
Напоминаем, кому и сколько теперь придется платить за проезд.
С 11 МАРТА
№ 3 «ТРК «Алмаз» — ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 коп.;
№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;
№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» с 12.03.2020 с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;
С 17 МАРТА
№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;
№ 78 «Академика Королева — Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;
№ 54 «ТК «Диско» — Александра Шмакова» с 25 рублей до 28 рублей 30 коп;
С 18 МАРТА
№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;
№ 91 «ТК «Молния» — Поселок Градский прииск» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;
С 19 МАРТА
№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;
№ 19 «Чистопольская — Приборостроительная» с 25 рублей до 28 рублей 60 коп;
№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;
С 20 МАРТА
№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» с 25 рублей до 28 рублей 80 коп;
№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» с 25 рублей до 28 рублей 90 коп.
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