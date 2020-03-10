Подорожание проезда в маршрутках Челябинска 2020: какие маршрутки поднимут цены на этой неделе

10 Март 2020 2020-03-10T07:55:31+03:00

Больше всего горожан удивили в новых ценах копейки. Фото: Андрей АБРАМОВ

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На этой неделе в Челябинске начнется повышение стоимости проезда в маршрутках, которое перевозчики анонсировали в феврале. В среднем цены изменятся на три рубля.

Напоминаем, кому и сколько теперь придется платить за проезд.

С 11 МАРТА

№ 3 «ТРК «Алмаз» — ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 коп.;

№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;

№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» с 12.03.2020 с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;

С 17 МАРТА

№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;

№ 78 «Академика Королева — Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;

№ 54 «ТК «Диско» — Александра Шмакова» с 25 рублей до 28 рублей 30 коп;

С 18 МАРТА

№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;

№ 91 «ТК «Молния» — Поселок Градский прииск» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;

С 19 МАРТА

№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;

№ 19 «Чистопольская — Приборостроительная» с 25 рублей до 28 рублей 60 коп;

№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;

С 20 МАРТА

№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» с 25 рублей до 28 рублей 80 коп;

№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» с 25 рублей до 28 рублей 90 коп.

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ИСТОЧНИК KP.RU