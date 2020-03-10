Пропавшую накануне девушку со шрамом нашли спустя сутки в Челябинской области

10 Март 2020 2020-03-10T08:10:13+03:00

Юлия П. ушла из дома и не вернулась 8 Марта

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В Челябинской области нашли пропавшую 8 марта Юлию П. 21-летняя девушка никогда раньше не исчезала надолго. К тому же она страдает психическим заболеванием, поэтому ее близкие сразу же обратились в полицию и к волонтерам. Информацию о пропавшей разместили все местные СМИ.

В понедельник, 9 марта, девушку отыскали. Об этом сообщают волонтеры отряда «Легион-Спас». Поиски остановлены.

Юля жива, здорова. Однако, где она пропадала около суток, родные и полиция не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU