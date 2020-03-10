Кресло начальника по безопасности Челябинска занято

10 Март 2020 2020-03-10T08:28:35+03:00

Мы узнали, кого назначили на эту должность

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Начальником городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения назначен Валентин Гриднев. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Валентин Гриднев закончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «Инженер противопожарной техники и безопасности». Более десяти лет служил в органах внутренних дел. До 2015 года работал в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. А потом несколько лет был заместителем генерального директора «Урало-Сибирской пожарно-технической компании».

Валентин Гриднев имеет две медали «За отвагу на пожаре», а также медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени.

Кресло начальника по безопасности города освободилось после того, как от должности отказался Константин Нациевский. До этого в феврале по собственному желанию был уволен Александр Рымарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU