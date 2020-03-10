2020-03-10T08:53:38+03:00
Общество

Официально назначен первый заместитель министра экологии Челябинской области

Игорь Гилев избавился от приставки «и. о.»
Лидия ПЕСКОВА
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Экология остается одной из главных проблем региона.Экология остается одной из главных проблем региона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне праздничных выходных, 6 марта, губернатор Алексей Текслер подписал заявление о назначении на должность первого министра экологии Челябинской области Игоря Гилева. До этого Гилев исполнял те же самые обязанности с приставкой «и. о.». Испытательный срок чиновника начался в ноябре 2019 года.

Игорь Гилев будет отвечать за анализ, планирование и реализацию разных программ и нацинальных проектов, за их финансовое сопровождение, за охрану окружающей среды, за работу отделов предупреждения вредного воздействия вод, охраны атмосферного воздуха, отдела анализа и юридическую службу.

Экология остается одной из главных проблем Челябинской области, которая влияет на имидж региона и настроения южноуральцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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