У сторожа школы, который избил коллегу-пенсионерку, нашли психическое расстройство
Эта история в сентябре 2019 года облетела все местные СМИ. Со стороны случай выглядел вопиющим: в Ларинской средней школе сторож-мужчина избил коллегу сторожа-женщину.
Вечером агрессивный мужчина на смену, чтобы заступить в ночь. По какой-то причине ему показалось, что дама, дежурившая до него, украла что-то из школы. Тогда мужчина отказался выходить на работу и избил свою коллегу. Он несколько раз ударил пенсионерку — женщина упала на пол и получила сотрясение мозга.
Замять дело о драке после огласки в СМИ не получилось. На ночного сторожа завели уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Но в скором времени его закрыли.
Экспертиза нашла у мужчины психическое расстройство, его отправили на принудительное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU