Школьница из Челябинска заняла первое место на Milan Fashion Week
Валерии Пантелеевой всего 11 лет, но она уже покоряет подиумы Европы. Причем не в качестве модели, а в качестве начинающего дизайнера. Осенью 2019 года школьница заняла первое место среди взрослых на Milan Fashion Week.
Увлечение модой у Леры от мамы Алеси, которая возглавляет детское модельное агенство. Поначалу Лера тоже пыталась ходить по подиуму, как другие девчонки, но это быстро ей надоело. Девочка начала придумывать и рисовать красивые платья. Сначала для себя, а теперь, получается, что для каждого. Особенность ее моделей — все можно надеть по случаю в обычной жизни.
В будущем Валерия планирует открыть свой магазин. А пока распродает свое платья по интернету.
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ИСТОЧНИК KP.RU