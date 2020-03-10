В центре Челябинска опять сломался новый трамвай
Совсем недавно «ЧелябГЭТ» заявлял: низкопольный вагон производства «Уралтрансмаш» достойно прошел тест-драйв и остается в городе. Но что-то пошло не так.
— Стоят трамваи по Кирова — новенький поломался, — написали у группе «Челябинский транспорт».
Как уточнили в управлении транспорта города, в причинах поломки предстоит разобраться специалистам.
— Около 9:20 движение встало из-за технической неисправности. К 9:40 вагон был взят на буксир, движение восстановлено, — рассказали в пресс-службе управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU