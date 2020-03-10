2020-03-10T11:09:16+03:00
Общество

В центре Челябинска опять сломался новый трамвай

Из-за этого остановилось движение на улице Кирова
Ирина ФАДЮШИНА
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Причины поломки будут выяснять специалисты.Причины поломки будут выяснять специалисты.
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Совсем недавно «ЧелябГЭТ» заявлял: низкопольный вагон производства «Уралтрансмаш» достойно прошел тест-драйв и остается в городе. Но что-то пошло не так.

— Стоят трамваи по Кирова — новенький поломался, — написали у группе «Челябинский транспорт».

Как уточнили в управлении транспорта города, в причинах поломки предстоит разобраться специалистам.

— Около 9:20 движение встало из-за технической неисправности. К 9:40 вагон был взят на буксир, движение восстановлено, — рассказали в пресс-службе управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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