В центре Челябинска опять сломался новый трамвай

10 Март 2020 2020-03-10T11:09:16+03:00

Из-за этого остановилось движение на улице Кирова

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Совсем недавно «ЧелябГЭТ» заявлял: низкопольный вагон производства «Уралтрансмаш» достойно прошел тест-драйв и остается в городе. Но что-то пошло не так.

— Стоят трамваи по Кирова — новенький поломался, — написали у группе «Челябинский транспорт».

Как уточнили в управлении транспорта города, в причинах поломки предстоит разобраться специалистам.

— Около 9:20 движение встало из-за технической неисправности. К 9:40 вагон был взят на буксир, движение восстановлено, — рассказали в пресс-службе управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU