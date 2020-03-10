Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов
С приходом весны челябинцы все чаще жалуются в администрацию города на не чищенные и скользкие дороги, на мусор во дворах. Подсчитав обращения горожан, чиновники составили своеобразный антирейтинг районов.
Самым грязным районом признали Калининский.
Далее идут:
— Тракторозаводский,
— Центральный;
— Ленинский;
— Курчатовский;
— Металлургический;
— и Советский районы.
— Этот рейтинг составлен по количеству жалоб. На него повлияла активность людей. Но в реальности ситуация одинакова по всем районам, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU