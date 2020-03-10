Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов

10 Март 2020 2020-03-10T10:20:43+03:00

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С приходом весны челябинцы все чаще жалуются в администрацию города на не чищенные и скользкие дороги, на мусор во дворах. Подсчитав обращения горожан, чиновники составили своеобразный антирейтинг районов.

Самым грязным районом признали Калининский.

Далее идут:

— Тракторозаводский,

— Центральный;

— Ленинский;

— Курчатовский;

— Металлургический;

— и Советский районы.

— Этот рейтинг составлен по количеству жалоб. На него повлияла активность людей. Но в реальности ситуация одинакова по всем районам, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU