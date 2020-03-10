2020-03-10T12:05:55+03:00
Общество

Дорожные пылесосы и техника для полива: Челябинск потратит 100 млн рублей на покупку новых машин

Эта техника должна исправить ситуацию на дорогах
Лидия ПЕСКОВА
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Десять универсальных машин пополнят хозяйственный парк Челябинска.Десять универсальных машин пополнят хозяйственный парк Челябинска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация Челябинска объявила два аукциона на покупку техники для уборки дорог и полива деревьев. Власти города готовы потратить 100 млн рублей на приобретение десяти новых машин, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Ожидается, что удастся купить шесть подметально-уборочных машин и четыре вакуумных подметально-уборочных машины. Причем, спецтехника должна справляться не только с уборкой пыли и снега, но еще и с поливом газонов.

Техника будет стоят на балансе муниципального предприятия „Геоцентр“.

Заявки от поставщиков, желающих предоставить городу свои машины, принимаются до 16 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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