Дорожные пылесосы и техника для полива: Челябинск потратит 100 млн рублей на покупку новых машин
Администрация Челябинска объявила два аукциона на покупку техники для уборки дорог и полива деревьев. Власти города готовы потратить 100 млн рублей на приобретение десяти новых машин, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Ожидается, что удастся купить шесть подметально-уборочных машин и четыре вакуумных подметально-уборочных машины. Причем, спецтехника должна справляться не только с уборкой пыли и снега, но еще и с поливом газонов.
Техника будет стоят на балансе муниципального предприятия „Геоцентр“.
Заявки от поставщиков, желающих предоставить городу свои машины, принимаются до 16 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов
Учитывали мусор и уборку дорог (подробнее)
В Челябинске за кортежем градоначальницы гонялись трактора
Наталья Котова решила осмотреть состояние тротуаров (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU