Дорожные пылесосы и техника для полива: Челябинск потратит 100 млн рублей на покупку новых машин

10 Март 2020 2020-03-10T12:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Челябинска объявила два аукциона на покупку техники для уборки дорог и полива деревьев. Власти города готовы потратить 100 млн рублей на приобретение десяти новых машин, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Ожидается, что удастся купить шесть подметально-уборочных машин и четыре вакуумных подметально-уборочных машины. Причем, спецтехника должна справляться не только с уборкой пыли и снега, но еще и с поливом газонов.

Техника будет стоят на балансе муниципального предприятия „Геоцентр“.

Заявки от поставщиков, желающих предоставить городу свои машины, принимаются до 16 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов

Учитывали мусор и уборку дорог (подробнее)

В Челябинске за кортежем градоначальницы гонялись трактора

Наталья Котова решила осмотреть состояние тротуаров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU