2020-03-10T11:38:20+03:00
Общество

В новом микрорайоне Челябинска выставили список должников на рекламном экране

Туда попали те, кто не выходит на связь с управляйкой и приставами
Ирина ФАДЮШИНА
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Ролик разместили на щите рядом с микрорайоном. Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители/vk.comРолик разместили на щите рядом с микрорайоном. Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители/vk.com
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Управляющая компания «Домуправ» выставила список должников «Академ Riverside» на обозрение всего города, заказав видеоролик на рекламном экране. В нем — список квартир, чьи владельцы задолжали за коммуналку большие суммы.

— Это не фамилии людей, а номера квартир, — подчеркивает директор управляющей компании Артем Клименко. — У нас есть разные способы борьбы с должниками. Через один-два месяца начинаем обзвон, рассылаем СМС. Через три месяца идем в суд. У нас даже есть специальный человек, который работает с судебными приставами, чтобы взыскание денег не затягивалось. Даже возим их к должникам.

На экран попали злостные должники, которых никто не может разыскать, у которых, по документам, за душой ни гроша. В список попали 10 квартир, в которых задолжали от 40 тыс. до 155 тыс. рублей.

— Мы надеемся, что у них проснется, если не чувство долга, то хотя бы правосознания. Мы готовы войти в положение, договориться об отсрочке. Просим должников выйти на связь, — подчеркивает Артем Клименко.

Планируется, что видеоролик будут крутить в течение месяца.

В Челябинска выставили напоказ должников за коммуналку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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