2020-03-10T11:35:36+03:00
Происшествия

В Челябинске такси врезалось в стену жилого дома

Очевидцы сообщают, что водитель был пьян
Ангелина ЗАКИРОВА
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У машины помята передняя часть. Фото: Подслушано ЧТЗ/vk.comУ машины помята передняя часть. Фото: Подслушано ЧТЗ/vk.com
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Утром во вторник, 10 марта, таксист въехал в жилой дом на улице Танкистов. Фото и видео, с последствиями аварии появились в группе «Подслушано ЧТЗ». На место прибыли несколько машин скорой помощи, в том числе, реанимобиль.

Рой зевак окружил пяточек и с любопытством наблюдал за происходящим. В комментариях пишут, что таксист резко повернул вправо, чтобы не сбить пешехода.

— Там же знак стоит и пешеходный переход, как можно не заметить человека? — возмущается подписчик.

— Пешеходов не было, никто не пострадал. Водитель пьяный и его спутница, — возразила Кристина Фокина, поделившаяся фото с места ЧП.

Водителя и пассажирку спасли подушки безопасности

Водителя и пассажирку спасли подушки безопасности

В пресс-службе ГИБДД подтвердили факт ДТП. Детали аварии пока выясняются.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, похоже ДТП произошло 8 марта на перекрестке улиц Бажова и Героев Танкограда. Автомобиль сначала столкнулся с другой машиной, после чего водитель, не справившись с управлением, влетел в забор, а затем — в жилой дом.

Пьяный таксист врезался в жилой дом в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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