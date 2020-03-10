В Челябинске такси врезалось в стену жилого дома
Утром во вторник, 10 марта, таксист въехал в жилой дом на улице Танкистов. Фото и видео, с последствиями аварии появились в группе «Подслушано ЧТЗ». На место прибыли несколько машин скорой помощи, в том числе, реанимобиль.
Рой зевак окружил пяточек и с любопытством наблюдал за происходящим. В комментариях пишут, что таксист резко повернул вправо, чтобы не сбить пешехода.
— Там же знак стоит и пешеходный переход, как можно не заметить человека? — возмущается подписчик.
— Пешеходов не было, никто не пострадал. Водитель пьяный и его спутница, — возразила Кристина Фокина, поделившаяся фото с места ЧП.
Водителя и пассажирку спасли подушки безопасности
В пресс-службе ГИБДД подтвердили факт ДТП. Детали аварии пока выясняются.
Как сообщала ранее КП-Челябинск, похоже ДТП произошло 8 марта на перекрестке улиц Бажова и Героев Танкограда. Автомобиль сначала столкнулся с другой машиной, после чего водитель, не справившись с управлением, влетел в забор, а затем — в жилой дом.
Пьяный таксист врезался в жилой дом в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU