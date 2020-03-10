2020-03-10T12:02:01+03:00
Общество

«Денег нет. Просто держусь»: почему жители Челябинска не атакуют обменники при падающем рубле

Мы просили об этом читателей КП-Челябинск [Первый отклик]
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Часть россиян уже в банках меняет рубли на валюту.Часть россиян уже в банках меняет рубли на валюту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В мире очередной финансовый кризис, курс рубля падает. Кто-то даже надеется заработать на этом и уже меняет рубли на доллары и рубли. Мы решили узнать у читателей КП-Челябинск, будут ли они тоже обменивать деньги?

«Денег нет. Просто держусь», — ответили 80% подписчиков нашей группы во Вконтакте.

«Обменяю рубли на доллары/евро. Боюсь, валюта подорожает», — заметили 11% участников опроса.

«Обменяю запасы долларов/евро на рубли по выгодному курсу», — признались 5% подписчиков.

Получается, что бежать в обменники большинству горожан просто не с чем.

В первую очередь, в банк спешат те, кто планирует этим летом поехать на отдых за пределы страны. Они действительно могут потерять часть накоплений из-за растущих доллара и евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Россиянам не нужно спешить в обменники

Повышение доллара и евро по отношению к рублю — временное явление, уверяют эксперты. Уже через несколько дней ситуация на валютном рынке стабилизируется (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ И КУРСА РУБЛЯ»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетная мать из Озерска выговорилась в «Comedy Баттл»
«Денег нет. Просто держусь»: почему жители Челябинска не атакуют обменники при падающем рубле
В Челябинске такси врезалось в стену жилого дома
Дорожные пылесосы и техника для полива: Челябинск потратит 100 млн рублей на покупку новых машин
В новом микрорайоне Челябинска выставили список должников на рекламном экране
Самый грязный — Калининский, самый чистый — Советский: в Челябинске составили антирейтинг районов
В центре Челябинска опять сломался новый трамвай
Школьница из Челябинска заняла первое место на Milan Fashion Week
У сторожа школы, который избил коллегу-пенсионерку, нашли психическое расстройство
Официально назначен первый заместитель министра экологии Челябинской области
Кресло начальника по безопасности Челябинска занято
Пропавшую накануне девушку со шрамом нашли спустя сутки в Челябинской области
Подорожание проезда в маршрутках Челябинска 2020: какие маршрутки поднимут цены на этой неделе
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
Артистка, которую приглашали на роли Алисы Фрейндлих и Барбары Брыльски, скончалась в Челябинске
Когда в Челябинск вернется солнечная погода
Маршрут «ПаркоВИЙ» удивил жителей Челябинска