«Денег нет. Просто держусь»: почему жители Челябинска не атакуют обменники при падающем рубле

10 Март 2020 2020-03-10T12:02:01+03:00

Часть россиян уже в банках меняет рубли на валюту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы просили об этом читателей КП-Челябинск [Первый отклик]

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В мире очередной финансовый кризис, курс рубля падает. Кто-то даже надеется заработать на этом и уже меняет рубли на доллары и рубли. Мы решили узнать у читателей КП-Челябинск, будут ли они тоже обменивать деньги?

«Денег нет. Просто держусь», — ответили 80% подписчиков нашей группы во Вконтакте.

«Обменяю рубли на доллары/евро. Боюсь, валюта подорожает», — заметили 11% участников опроса.

«Обменяю запасы долларов/евро на рубли по выгодному курсу», — признались 5% подписчиков.

Получается, что бежать в обменники большинству горожан просто не с чем.

В первую очередь, в банк спешат те, кто планирует этим летом поехать на отдых за пределы страны. Они действительно могут потерять часть накоплений из-за растущих доллара и евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU