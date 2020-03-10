«Денег нет. Просто держусь»: почему жители Челябинска не атакуют обменники при падающем рубле
В мире очередной финансовый кризис, курс рубля падает. Кто-то даже надеется заработать на этом и уже меняет рубли на доллары и рубли. Мы решили узнать у читателей КП-Челябинск, будут ли они тоже обменивать деньги?
«Денег нет. Просто держусь», — ответили 80% подписчиков нашей группы во Вконтакте.
«Обменяю рубли на доллары/евро. Боюсь, валюта подорожает», — заметили 11% участников опроса.
«Обменяю запасы долларов/евро на рубли по выгодному курсу», — признались 5% подписчиков.
Получается, что бежать в обменники большинству горожан просто не с чем.
В первую очередь, в банк спешат те, кто планирует этим летом поехать на отдых за пределы страны. Они действительно могут потерять часть накоплений из-за растущих доллара и евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт: Россиянам не нужно спешить в обменники
Повышение доллара и евро по отношению к рублю — временное явление, уверяют эксперты. Уже через несколько дней ситуация на валютном рынке стабилизируется (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ И КУРСА РУБЛЯ»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU