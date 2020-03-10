Многодетная мать из Озерска выговорилась в «Comedy Баттл»
Зрители телеканала ТНТ смогут увидеть в эфире «Comedy Баттл» двух веселых женщин из Челябинской области, сообщает «Челябинск Сегодня». Правда, девушки выступают там автономно, а не дуэтом.
Одна из них многодетная мать из Озерска Анна Хорина. На проект наша землячка пришла с псевдонимом «Comedy Мать».
— Когда было двое детей, я была приличной матерью: рожала, борщи варила. Но когда их стало трое, меня засыпали вопросами: это ваши? как их всех прокормить? Тогда я решила, что буду развиваться в жанре стендап: пожалуюсь, люди посмеются, а я выговорюсь, призналась Анна.
Красавица Елизавета Смолина. Фото: ТНТ.
Вторая девушка Елизавета Смолина в прошлом — участница конкурса «Мисс Россия». Одноклассники и друзья признаются, что она всегда была юморной.
— Меня часто спрашивают: а кто тебе пишет? Сама пишу. Может, не очень хорошо, не умело, но это мое творчество. Время покажет, что из этого получится, — говорит Елизавета.
Эфир, в котором принимали участие наши дамы, уже доступен для просмотра в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU