Отказавшаяся от карантина по коронавирусу пенсионерка из Челябинской области пустилась в бега
Жительница Миасса Лариса Яснева отказалась садиться на карантин по коронавирусу после того, как вернулась домой из Италии. Однако суд постановил изолировать ее принудительно. Теперь пенсионерку ищет полиция.
В минздраве области рассказали, что предшествовало скандалу.
— На прошлой неделе специалисты связались с женщиной и рассказали ей о карантинном режиме, а также о формах обследования. Вечером того же дня к ней на дом выехали участковые врач и медсестра, полицейский и представитель Роспотребнадзора. Дверь женщина открыла, с предписанием ознакомилась, подписала. Обследоваться и сдавать анализы отказалась. Но после долгих переговоров согласилась прийти на осмотр и сдать анализы на следующий день. Однако наутро женщина передумала. И телефон с тех пор не берет. Дверь не открывает. Хотя к ней по два, по три раза за день приходят медики, — рассказали в пресс-службе.
Чтобы заставить пенсионерку пройти обследование, медики подали на нее в суд и выиграли дело.
Сейчас Ясневу ищет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU