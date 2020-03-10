Отказавшаяся от карантина по коронавирусу пенсионерка из Челябинской области пустилась в бега

10 Март 2020 2020-03-10T12:51:11+03:00

Яснова могла заразиться коронавирусом в Италии, а теперь может заразить тех, кто вокруг.

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Жительница Миасса Лариса Яснева отказалась садиться на карантин по коронавирусу после того, как вернулась домой из Италии. Однако суд постановил изолировать ее принудительно. Теперь пенсионерку ищет полиция.

В минздраве области рассказали, что предшествовало скандалу.

— На прошлой неделе специалисты связались с женщиной и рассказали ей о карантинном режиме, а также о формах обследования. Вечером того же дня к ней на дом выехали участковые врач и медсестра, полицейский и представитель Роспотребнадзора. Дверь женщина открыла, с предписанием ознакомилась, подписала. Обследоваться и сдавать анализы отказалась. Но после долгих переговоров согласилась прийти на осмотр и сдать анализы на следующий день. Однако наутро женщина передумала. И телефон с тех пор не берет. Дверь не открывает. Хотя к ней по два, по три раза за день приходят медики, — рассказали в пресс-службе.

Чтобы заставить пенсионерку пройти обследование, медики подали на нее в суд и выиграли дело.

Сейчас Ясневу ищет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU