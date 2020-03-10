Известный архитектор согласился вернуться на работу в мэрию Челябинска

10 Март 2020 2020-03-10T13:47:16+03:00

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Почетный архитектор России Александр Малышев возглавит челябинское муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочный центр», сообщает eanews.ru.

— Малышев уже возглавлял МУП АПЦ. Кроме того, в 2014-15 годах он был начальником Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. А потом некоторое время работал вице-мэром Переславль-Залесского в Ярославской области, — пишут наши коллеги.

В мэрии Малышева называют опытным специалистом, который имеет прогрессивные взгляды на облик города и способен в кратчайшие сроки наладить работу команды.

Минувшей осенью Александр Малышев выступил с резкой критикой градостроительного плана Челябинска, который по заказу мэрии за 30 млн рублей разработала московская компания «Гипрогор». Итоговый документ Малышев назвал халтурой.

Например, Малышев выступает за мораторий застройки Краснопольской площадки, пока там не построят детсады и школы. А также против дороги, которая должна пройти вдоль границ городского бора.

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ИСТОЧНИК KP.RU