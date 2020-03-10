2020-03-10T13:50:19+03:00
Общество

«Надо было так на валюту кидаться»: драка за цветы по рублю вызвала бурное обсуждение среди жителей Челябинской области

Мужчин обвиняют в мелочности
Алина КУНГУРЦЕВА
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Инцидент произошел 8 марта. Фото: ЧП Миасс/vk.comИнцидент произошел 8 марта. Фото: ЧП Миасс/vk.com
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Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент в одном из цветочных магазинов Миасса, где люди ради тюльпанов за рубль мужчины и женщины толкали и оскорбляли друг друга.

— Как только открыли дверь, толпа просто потоком залетела в магазин, чуть двери не снесли. Мужики орут женщинам 8 марта: «Отойди, тварь, я тут стоял!» А женщины им отвечают: «Пошел на хрен, я с ребенком!» И толкают мужиков, да так, что те падают! Мат на мате, — рассказала Виктория Чистякова, которая тоже пришла за дешевыми цветами.

В комментариях на страницах КП-Челябинск и «ЧП Миасс» во ВКонтакте пользователи иронизируют: надо было не цветы скупать, а доллары.

— Надо было так на валюту кидаться, а не на тюльпаны, — пишет Татьяна Буланова.

А что? Вполне можно было подарить букет из «зелененьких» купюр. Нашлись и те, кто осудил представителей сильно пола за их мелочность. Явно ведь не миллион цветов купить хотели, тем более, что продавали про три штуки в одни руки.

— Позор тем мужчинам, которые стояли в очереди за тюльпанами ценой один рубль, — пишет Максим.

Некоторые осуждают магазин за такую акцию.

— Продавцам нужно было сделать акцию только для женщин. Их же праздник, — пишет Валентина.

— Отличный бизнес-кейс как не надо проводить маркетинговые акции, — иронизирует Максим.

— Все настолько неприятно, необходимо прикрыть проведение таких распродаж, изначально делайте стоимость товаров доступной! — считает Лика.

— Надо вообще за такие акции прокурорскую проверку устроить и налоговую заодно. С телевизорами также было. Они не с ценами играют, а с людьми, — возмущается Павел Петров.

— Продавцы как будто не ожидали такого ажиотажа 8 марта, тем более всего за рубль! Там любой забудет кто женщина, кто не женщина. Похоже больше на картину сюрреалистов, — пишет Ангелина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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