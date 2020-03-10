Красавицы из Челябинска готовятся к конкурсу «Миссис Россия 2020»

10 Март 2020 2020-03-10T14:38:40+03:00

Кто-то из наших дам поедет в будущем на всероссийский тур конкурса. Фото: оргкомитет регионального этапа.

На днях участницы представили свои социальные проекты

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В Челябинске прошел Бал дебютанток регионального конкурса «Миссис Россия Челябинск 2020». На балу участницы представляли свои миссии королев — социальные проекты. Среди них — кинологический лагерь для детей-инвалидов, проект по поддержке домов престарелых, бал для возрастных земляков.

— Сейчас идет активная подготовка к финалу. Участницы будут воплощать свои проекты в жизнь, участвовать в разных мероприятиях города, — рассказала КП-Челябинск генеральный директор конкурса Анастасия Макарова.

Финал регионального конкурса запланирован на июнь. Победители получит право представить Челябинск в Москве на конкурсе «Миссис Россия», организованный фондом «Планета женщин» Аллы Маркиной.

В Челябинске также проведут благотворительный аукцион. На него выставят эксклюзивную корону. Все вырученные деньги перечислят в благотворительную организацию «Кия».

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ИСТОЧНИК KP.RU