Красавицы из Челябинска готовятся к конкурсу «Миссис Россия 2020»
В Челябинске прошел Бал дебютанток регионального конкурса «Миссис Россия Челябинск 2020». На балу участницы представляли свои миссии королев — социальные проекты. Среди них — кинологический лагерь для детей-инвалидов, проект по поддержке домов престарелых, бал для возрастных земляков.
— Сейчас идет активная подготовка к финалу. Участницы будут воплощать свои проекты в жизнь, участвовать в разных мероприятиях города, — рассказала КП-Челябинск генеральный директор конкурса Анастасия Макарова.
Финал регионального конкурса запланирован на июнь. Победители получит право представить Челябинск в Москве на конкурсе «Миссис Россия», организованный фондом «Планета женщин» Аллы Маркиной.
В Челябинске также проведут благотворительный аукцион. На него выставят эксклюзивную корону. Все вырученные деньги перечислят в благотворительную организацию «Кия».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU