2020-03-10T14:56:41+03:00
Общество

Женщина из Челябинской области родила богатыря весом 5,5 килограммов

Такие крупные детки — большая редкость
Лидия ПЕСКОВА
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Малыш, явно, побил все рекорды этого года.Малыш, явно, побил все рекорды этого года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Необычный малыш-богатырь родился накануне 8 Марта в роддоме Областной клинической больницы № 2. Мальчишка весит 5 килограммов 370 граммов!

При рождении нормой считается вес в районе трех килограммов. Малыши весом четыре кило слывут крупными. А дети с весом больше пяти килограммов вообще редкость.

— Новорожденные с большим весом могут страдать различными заболеваниями, но в данном случае, ребенок абсолютно здоров. Малыш чудесный и здоровый! — рассказала принимавшая роды акушер Екатерина Воропаева.

На какой неделе родился малыш и каким образом он появился на свет, медики не уточняют.

Известно только, что мама приехала в Челябинск рожать мальчишку из Кунашакского района. Так как роды прошли нормально, ребенок и мама уже выписаны домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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