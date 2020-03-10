Женщина из Челябинской области родила богатыря весом 5,5 килограммов
Необычный малыш-богатырь родился накануне 8 Марта в роддоме Областной клинической больницы № 2. Мальчишка весит 5 килограммов 370 граммов!
При рождении нормой считается вес в районе трех килограммов. Малыши весом четыре кило слывут крупными. А дети с весом больше пяти килограммов вообще редкость.
— Новорожденные с большим весом могут страдать различными заболеваниями, но в данном случае, ребенок абсолютно здоров. Малыш чудесный и здоровый! — рассказала принимавшая роды акушер Екатерина Воропаева.
На какой неделе родился малыш и каким образом он появился на свет, медики не уточняют.
Известно только, что мама приехала в Челябинск рожать мальчишку из Кунашакского района. Так как роды прошли нормально, ребенок и мама уже выписаны домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU