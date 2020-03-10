2020-03-10T15:19:08+03:00
Общество

Последний участник Уральского танкового корпуса отметил 95-летие в Челябинске

Лидия ПЕСКОВА
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Победу Владимир Николаев встретил в ликующей Праге. Фото: "Южноуральская панорама".Победу Владимир Николаев встретил в ликующей Праге. Фото: "Южноуральская панорама".
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Челябинцу Владимиру Николаеву исполнилось 95 лет. Он последний из ныне живущих участников Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщает «Южноуральская панорама».

Когда началась война, Владимиру было 16 лет, он работал в шахте. А в 43-м парнишка написал заявление на фронт.

— Прекрасно помню утро 9 мая 43-го года, когда мы построились на улице Кирова напротив главпочтамта. Мы видели, как колонны добровольцев протянулись по всей улице. Вверху от драмтеатра выстроились «тридцатьчетверки», а на улице Воровского стояли артиллерийские установки и бронемашины, — вспоминает ветеран.

В тот день все — от солдата до генерала корпуса — получили черные ножи, которые изготовили для них златоустовские оружейники. Потому-то немцы и прозвали их так — «Дивизия черных ножей». Вскоре корпус бросили в самое пекло. За Орловско-Курскую дугу Николаев получит медаль «За боевые заслуги», а также знак «Отличный минер».

А 9 мая 1943 года он с товарищами встретил в Праге.

— Танки нашего корпуса первыми ворвались в Прагу. А мы, саперы, вошли в город пешком. Жители встречали нас с цветами, а некоторые бросались из толпы и ну обнимать-целовать! Мы в тот момент еще и не знали, что война уже закончилась! И вдруг смотрим: вокруг нас началась беспорядочная пальба! Каждый доставал оружие, какое у него было, и начинал палить в небо из пистолетов, винтовок, автоматов, — рассказывает ветеран.

В этом году он в 75-й раз вспомнит тот день и товарищей, воевавших с ним бок о бок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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