2020-03-10T16:20:43+03:00
Общество

Минздрав отрицает пропажу медицинских масок в Челябинской области

Они есть на прилавках, есть на складах
Лидия ПЕСКОВА
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Спрос на маски подстегнула затянувшаяся эпидемия ОРВИ и гриппа, а также коронавирус.Спрос на маски подстегнула затянувшаяся эпидемия ОРВИ и гриппа, а также коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Челябинска жалуются на то, что в аптеках трудно найти медицинские маски.

Фармацевт одной их торговых точек призналась корреспонденту КП-Челябинск, что масок не видела две недели. При этом ажиотаж по поводу масок из-за сезона гриппа и ОРВИ по прежнему высок. Сотрудники аптек вынуждены отказывать людям.

Однако в минздраве Челябинской области сообщили, что дефицита защитных изделий на Южном Урале нет. По крайней мере, на витринах государственных аптек они в наличии.

— Государственные аптеки Челябинской области обеспечены масками. На утро, 10 марта, в наличии более 48 тысяч масок, 11 тысяч из них — в Челябинске. Дефицита не было, на областном аптечном складе средства индивидуальной защиты также присутствуют. Добавим, что все аптеки имеют собственных поставщиков, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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