На Южном Урале все больше гиперактивных детей и аутистов
Главный врач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева рассказала губернатору области Алексею Текслеру о здоровье детей, которые обращаются за помощью к докторам, сообщает «Полит 74».
По наблюдениям медиков, в Челябинской области растет число детей с синдромом гиперактивности и с расстройствами аутического спектра.
Медики также отмечают тенденцию к уменьшению случаев наркомании среди детей, но говорят о росте детских самоубийств.
На Южном Урале становится больше детей с интернет-зависимостью, с болезненным пристрастием к компьютерным играм. Также взрослые отмечают растущую агрессию подрастающего поколения в общественных местах.
— Часто проблемы такого поведения кроется не в детях, а в родителях. В психологическом состоянии мамы. Поэтому очень важно заниматься профилактикой благополучных семей, — полагают эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU