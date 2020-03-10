На Южном Урале все больше гиперактивных детей и аутистов

10 Март 2020 2020-03-10T16:54:20+03:00

Эксперты считают, что поведение детей зависит от психологического состояния мамы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Главный врач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева рассказала губернатору области Алексею Текслеру о здоровье детей, которые обращаются за помощью к докторам, сообщает «Полит 74».

По наблюдениям медиков, в Челябинской области растет число детей с синдромом гиперактивности и с расстройствами аутического спектра.

Медики также отмечают тенденцию к уменьшению случаев наркомании среди детей, но говорят о росте детских самоубийств.

На Южном Урале становится больше детей с интернет-зависимостью, с болезненным пристрастием к компьютерным играм. Также взрослые отмечают растущую агрессию подрастающего поколения в общественных местах.

— Часто проблемы такого поведения кроется не в детях, а в родителях. В психологическом состоянии мамы. Поэтому очень важно заниматься профилактикой благополучных семей, — полагают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU