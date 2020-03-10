Рабочий из Челябинской области погиб, застряв в транспортерной ленте

10 Март 2020 2020-03-10T17:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в понедельник, 9 марта, на одном из промышленных предприятий Сатки. Рабочий погиб прямо в цехе, застряв в транспортерной ленте. Почему это случилось, выясняет Следственный комитет.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего. Среди прочего проверяется, исполнялись ли на производстве требования техники безопасности.

Назначено судебно-медицинское исследование причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU