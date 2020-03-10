2020-03-10T17:07:12+03:00
Общество

Рабочий из Челябинской области погиб, застряв в транспортерной ленте

Обстоятельства инцидента выясняет Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Случай расследует Следственный комитет.Случай расследует Следственный комитет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось в понедельник, 9 марта, на одном из промышленных предприятий Сатки. Рабочий погиб прямо в цехе, застряв в транспортерной ленте. Почему это случилось, выясняет Следственный комитет.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего. Среди прочего проверяется, исполнялись ли на производстве требования техники безопасности.

Назначено судебно-медицинское исследование причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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