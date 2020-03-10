Рабочий из Челябинской области погиб, застряв в транспортерной ленте
ЧП случилось в понедельник, 9 марта, на одном из промышленных предприятий Сатки. Рабочий погиб прямо в цехе, застряв в транспортерной ленте. Почему это случилось, выясняет Следственный комитет.
— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего. Среди прочего проверяется, исполнялись ли на производстве требования техники безопасности.
Назначено судебно-медицинское исследование причины смерти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU