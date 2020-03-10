Бывший охранник из Челябинска рисует женщинам брови

10 Март 2020 2020-03-10T17:22:25+03:00

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Раньше челябинец Влад Аккужин работал охранником, а теперь рисует брови в салоне красоты. Перманентному макияжу мужчина научился на курсах, а спустя два месяца у него уже есть свою клиентура, сообщает сайт hornews.com.

— Владу 28 лет, у него есть жена Анна, пятилетний сын Данила и ипотека. До работы в салоне молодой человек пробовал себя в различных профессиях: проходил курсы актерского мастерства, работал продавцом бытовой техники, администратором, газорезчиком на ЧТПЗ и охранником — на последнем месте задержался на два года. Когда Влад вновь оказался на перепутье, его тетя Илюза предложила обучиться на мастера перманентного макияжа, а потом начать работать в ее салоне, — рассказывают наши коллеги.

Фото: hornews.com.

Друзья мужчины иногда подшучивают над его новым местом работы. Замечают с улыбкой: «покорил Эверест».

Однако новая специальность сына устроила даже папу-военного.

— Главное, чтобы работа приносила деньги, а ты на них содержал свою семью, — отрезал папа и больше не возвращается к этому разговоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU