Жителям Челябинской области отказали в ремонте опасного моста

10 Март 2020 2020-03-10T18:34:22+03:00

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Жители поселка Нижний Атлян под Миассом показывают журналистам полуразвалившийся мост. Говорят, что с него уже падали в реку дети — повезло, что прохожие успели их выловить.

— По этому опасному мосту идут в школу ребята из соседнего поселка. А еще мамы с колясками ходят, старики... — рассказывает местная жительница Светлана Сюткина.

Аварийный мост в поселке Нижний Атлян под Миассом. Фото: Светлана Сюткина.

Селяне считают, что аварийный мост нужно не просто починить, а расширить и укреплять. Об этом они говорили и в администрации Миасского городского округа.

— Но мэр Миасса Григорий Тонких ехать к нам не собирается, по крайней мере до сентября точно — слишком занятой человек, — вздыхает местная жительница. — Он сказал: вот станет ваша активистка депутатом, и решит проблему с мостом.

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ИСТОЧНИК KP.RU