2020-03-10T18:56:58+03:00
Общество

Двух полицейских из Челябинска будут судить за продажу наркотиков

Что им за это грозит
Ирина КАРЕЛИНА
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Двух полицейских из Челябинска будут судить за продажу наркотиковДвух полицейских из Челябинска будут судить за продажу наркотиковФото: Сергей ГРАЧЕВ
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25-летние сотрудники полиции Бабушкин и Цветков 11 марта сядут на скамью подсудимых. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Одного взяли под стражу, другой — под домашним арестом. От работы полицейских уже отстранили. Вопрос об увольнении будет решен после вынесения приговора, рассказывают в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

Органы предварительного следствия обвиняют полицейских в том, что с января по апрель 2019 года они разработали план по продаже наркотиков через интернет. В том числе площадкой для продажи своего товара они выбрали сайт, запрещенный на территории РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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