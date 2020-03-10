Двух полицейских из Челябинска будут судить за продажу наркотиков
25-летние сотрудники полиции Бабушкин и Цветков 11 марта сядут на скамью подсудимых. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Одного взяли под стражу, другой — под домашним арестом. От работы полицейских уже отстранили. Вопрос об увольнении будет решен после вынесения приговора, рассказывают в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.
Органы предварительного следствия обвиняют полицейских в том, что с января по апрель 2019 года они разработали план по продаже наркотиков через интернет. В том числе площадкой для продажи своего товара они выбрали сайт, запрещенный на территории РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU