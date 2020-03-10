«Истории про попутки — полный бред!»: что рассказала жена загадочно исчезавшего бизнесмена Тютюева из Челябинска

10 Март 2020 2020-03-10T20:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное исчезновение Семена Тютюева активно обсуждают в Интернете. Многие считают, что это была инсценировка похищения. Самые популярные версии: скрывался от кредиторов, партнеров по бизнесу и даже от жены (якобы, закрутил роман на стороне). Все это только фантазии людей. Но их можно понять — уж слишком лихо закручен блокбастер.

Напомним, супруга Тютюева выкладывала запись с камеры наблюдения, где мужчина садится в неопознанный автомобиль с незнакомцем. Бизнесмена уже считали убитым (было заведено уголовное дело), как вдруг он объявился в аэропорту Челябинска. СМИ со ссылкой на личные источники сообщили, что похитители довезли Тютюева до Златоуста, оттуда он на попутках добрался до Москвы, а потом прилетел в Челябинск. Но это звучит странно, ведь из Златоуста гораздо быстрее доехать сразу до южноуральской столицы.

— Милые, спасибо всем, кто помогал, переживал и был рядом. Сема приходит в себя. Нам сейчас не до интервью и подробностей. Сема находился вне Челябинской области, не по собственной воле, — пишет Юлия Тютюева на своей странице в ВК. — Истории про Златоуст и попутки — полный бред. Всех причастных на данный момент устанавливает полиция и СК. Прошу, не просите никаких других комментариев, их пока нет. Спасибо за понимание. Хочется бесконечно спать и забыть это все, как страшный сон.

Все хотят знать, что же было на самом деле. Но следственный комитет и родные Тютюева пока молчат об этом. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски Семена Тютюева 2020: бизнесмен, которого считали убитым, объявился живым и здоровым в аэропорту Челябинска

Там его задержала полиция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU