Сбежавшей от карантина по коронавирусу пенсионерке из Челябинской области передали повестку в суд
Жительницу Миасса Ларису Ясневу ищут медики и полиция. Напомним, пенсионерка вернулась из Италии, но отказалась садиться на карантин. Врачи подали на нее в суд, и тот постановил изолировать ее насильно. Вот только женщина скрывается.
Каждый день, да не по разу к ней домой пытались попасть люди в белых халатах. Но до сегодняшнего дня дверь им никто не открывал.
10 марта в Миассе врачи и участковый вновь пришли к дому женщины, не желающей сдавать анализы и находиться под двухнедельным наблюдением медиков. И наконец-то двери открылись. Дома оказалась мать беглянки. Ей и было зачитано и отдано предписание суда, сообщают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Увидеть и осмотреть саму туристку врачам пока так и не удалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А как считаете вы: должны ли обследовать принудительно?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU