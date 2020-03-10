2020-03-10T19:57:20+03:00
Общество

Сбежавшей от карантина по коронавирусу пенсионерке из Челябинской области передали повестку в суд

Пока врачам так и не удается осмотреть женщину
Ирина КАРЕЛИНА
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Яснова могла заразиться коронавирусом в Италии, а теперь может заразить тех, кто вокруг.Яснова могла заразиться коронавирусом в Италии, а теперь может заразить тех, кто вокруг.
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Жительницу Миасса Ларису Ясневу ищут медики и полиция. Напомним, пенсионерка вернулась из Италии, но отказалась садиться на карантин. Врачи подали на нее в суд, и тот постановил изолировать ее насильно. Вот только женщина скрывается.

Каждый день, да не по разу к ней домой пытались попасть люди в белых халатах. Но до сегодняшнего дня дверь им никто не открывал.

10 марта в Миассе врачи и участковый вновь пришли к дому женщины, не желающей сдавать анализы и находиться под двухнедельным наблюдением медиков. И наконец-то двери открылись. Дома оказалась мать беглянки. Ей и было зачитано и отдано предписание суда, сообщают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Увидеть и осмотреть саму туристку врачам пока так и не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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