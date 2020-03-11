«Это противоугонка»: жуткий креатив в салоне автомобиля шокирует жителей Челябинска
Читатель «Комсомолки» Андрей прислал фотографии автомобиля, который «украшает» кровавая рука. Конечно, не настоящая. Но очень на то похожая. Реквизит из фильма ужасов лежит возле руля и отлично виден через стекло.
— Во дворах на северке жителей шокирует вот такой креатив. Особенно жутко это выглядит ночью. Я когда увидел, аж за сердце схватился, — написал Андрей.
Мы опубликовали фотографии в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК. Пользователи соцсети гадают, для чего автомобилисту эта жуть в салоне.
— Противоугонка! — предложила версию Антонина Лопаева.
— Поверь, угонщиков такое не напугает, — ответил Дмитрий Ферст.
Может, это противоугонка?Фото: Андрей АБРАМОВ
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