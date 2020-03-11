Мать ребенка-инвалида из Магнитогорска послали за бесплатными подгузниками в Челябинск

11 Март 2020 2020-03-11T07:21:25+03:00

Кроме того, женщина ждала их целый год

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Быть родителями особенного ребенка непросто. Помощь от государства есть. Но порой ее сложно получить.

— Год не могли получить подгузники для ребенка-инвалида. Куда только не обращались! В Фонде социального страхования все решения принимает руководство в столице. Спасибо, что хоть до Челябинска довезли подгузники, а не в Москву пригласили на получение, — пожаловалась жительница Магнитогорска Ольга Мартынова.

Женщина выложила в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК уведомление, которое пришло ей из ФСС. Там сообщается, что она может получить положенные ее ребенку подгузники в количестве 330 штук, и указан адрес в Челябинске.

— Да уж, доступная среда, — комментируют подписчики паблика.

— Чему тут удивляться? Я специальную обувь ждал полтора года, — написал Халил Нагимов.

Ольге Мартыновой вовсе не нужно ехать в другой город. Она получила информационное письмо, а в течение месяца подгузники доставят в Магнитогорск. После этого ее известят по телефону. Если женщина не сможет приехать сама — подгузники доставят прямо на дом.

— Мы такие же письма получаем, но ни разу не ездили в Челябинск. Подгузники привозят и выдают раз в полгода, — подтверждают жители Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU