Мать ребенка-инвалида из Магнитогорска послали за бесплатными подгузниками в Челябинск
Быть родителями особенного ребенка непросто. Помощь от государства есть. Но порой ее сложно получить.
— Год не могли получить подгузники для ребенка-инвалида. Куда только не обращались! В Фонде социального страхования все решения принимает руководство в столице. Спасибо, что хоть до Челябинска довезли подгузники, а не в Москву пригласили на получение, — пожаловалась жительница Магнитогорска Ольга Мартынова.
Женщина выложила в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК уведомление, которое пришло ей из ФСС. Там сообщается, что она может получить положенные ее ребенку подгузники в количестве 330 штук, и указан адрес в Челябинске.
— Да уж, доступная среда, — комментируют подписчики паблика.
— Чему тут удивляться? Я специальную обувь ждал полтора года, — написал Халил Нагимов.
Ольге Мартыновой вовсе не нужно ехать в другой город. Она получила информационное письмо, а в течение месяца подгузники доставят в Магнитогорск. После этого ее известят по телефону. Если женщина не сможет приехать сама — подгузники доставят прямо на дом.
— Мы такие же письма получаем, но ни разу не ездили в Челябинск. Подгузники привозят и выдают раз в полгода, — подтверждают жители Магнитогорска.
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ИСТОЧНИК KP.RU