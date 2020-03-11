2020-03-11T08:56:24+03:00
Общество

Из Челябинской области пытались незаконно вывезти медицинские перчатки

Нарушители преступили новый запрет правительства РФ
Алина КУНГУРЦЕВА
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720 пар перчаток везли из Магнитогорска в Рудный. Фото: пресс-служба Челябинской таможни720 пар перчаток везли из Магнитогорска в Рудный. Фото: пресс-служба Челябинской таможни
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Сотрудники челябинской таможни не дали вывести из России в Казахстан восемь коробок хирургических перчаток. 720 пар пытались провести на машине из Магнитогорска в Рудный через пункт пропуска «Варна».

Временный запрет на вывоз медицинских изделий был введен правительством России 2 марта. Помимо перчаток в стоп-лист попали бинты, марля, вата, маски, респираторы, защитные очки, дезинфицирующие и противовирусные средства, бахилы, костюмы химзащиты, медицинские халаты и противочумные костюмы. Запрет не распространяется на одноразовые средства для личного пользования граждан и гуманитарную помощь.

— С начала вступления в силу постановления, это первый случай вывоза медицинских изделий из Челябинской области. В данный момент перчатки изъяты. Проводится административное расследование, — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Как сообщал ранее сайт KП-Челябинск, в аптеках исчезли медицинские маски. Фармацевты говорят, что их не было уже две недели. Однако в минздраве Челябинской области сообщили, что дефицита нет и рассказали, где можно купить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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