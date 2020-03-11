В Челябинске несколько дней подряд обещают +8

11 Март 2020 2020-03-11T08:42:11+03:00

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В Челябинск пришло устойчивое тепло. Синоптики обещают, что несколько дней подряд в городе будет +8 градусов.

Такая температура продержится до конца этой недели. И только в понедельник, 16 марта, в город придет волна холода: сразу похолодает до +2 градусов. Но всего на один день. Потом столбик термометра снова поползет вверх.

При этом ночи не будут отличаться резкими скачками температуры: синоптики обещают нам в среднем от нуля до -3 градусов. Самая теплая ночь будет на пятницу, 12 марта: воздух прогреется до +2.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предупреждали, что во второй половине марта на Южном Урале можно будет наблюдать «температурные качели»: холодные ночи и очень теплые дни. Кроме того, нам обещали дефицит осадков. Пока реальная жизнь опровергает эти прогнозы. Температуры довольно ровная, периодически дет то снег, то дождь.

Очередные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в пятницу, 12 марта, а также в ближайшие воскресенье и понедельник, 15 и 16 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU