Отказавшаяся от проверки на коронавирус жительница Миасса ушла на «личный карантин»
52-летняя косметолог Алиса Ясенева (имя изменено) из Миасса купила тур в Италию задолго до известия про китайский вирус. От поездки отказываться не стала. Домой вернулась 29 февраля и получила уведомление: лечь на карантин.
— Что я — заразная?! В какой инфекционный бокс?! У меня же клиенты! Меня весь город знает!
Видимо, так думала Алиса, а потому отказалась от госпитализации, отключила телефон и не открывает дверь.
Пришлось медикам обращаться в суд. Там постановили: принудительно госпитализировать женщину в карантинный центр. Ее объявили в розыск.
Решение суда пришлось вручать матери Алисы Ясеневой. Друзья Алисы рассказали журналистам, что та намерена обжаловать его. А пока решила отсидеться пару недель в укромном месте, чтобы потом здоровой явиться к врачам. Но это не спасет ее от наказания. За неисполнение решения суда — штраф от 50 тыс. руб. Либо лишения свободы до года.
Кстати, если инфицированный человек кого-то заразит, то ему светит пять лет тюрьмы.
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А как бы вы повели себя, если бы вернулись из стран, где ситуация с коронавирусом особенно тяжелая?
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ИСТОЧНИК KP.RU