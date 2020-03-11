Отказавшаяся от проверки на коронавирус жительница Миасса ушла на «личный карантин»

11 Март 2020 2020-03-11T08:40:14+03:00

Об этом она рассказала своим знакомым

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52-летняя косметолог Алиса Ясенева (имя изменено) из Миасса купила тур в Италию задолго до известия про китайский вирус. От поездки отказываться не стала. Домой вернулась 29 февраля и получила уведомление: лечь на карантин.

— Что я — заразная?! В какой инфекционный бокс?! У меня же клиенты! Меня весь город знает!

Видимо, так думала Алиса, а потому отказалась от госпитализации, отключила телефон и не открывает дверь.

Пришлось медикам обращаться в суд. Там постановили: принудительно госпитализировать женщину в карантинный центр. Ее объявили в розыск.

Решение суда пришлось вручать матери Алисы Ясеневой. Друзья Алисы рассказали журналистам, что та намерена обжаловать его. А пока решила отсидеться пару недель в укромном месте, чтобы потом здоровой явиться к врачам. Но это не спасет ее от наказания. За неисполнение решения суда — штраф от 50 тыс. руб. Либо лишения свободы до года.

Кстати, если инфицированный человек кого-то заразит, то ему светит пять лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU