2020-03-11T08:46:46+03:00
Общество

Алексей Текслер высказался об обнулении президентских сроков в России

Губернатор на аппаратном совещании с главами городов и районов проанализировал последние новости из Москвы
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер высказался о возможном "обнулении" сроков президентской власти. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер высказался о возможном "обнулении" сроков президентской власти. Фото: gubernator74.ru
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В среду, 11 марта, в резиденции губернатора Челябинской области Алексей Текслер открыл аппаратное совещание с главами муниципалитетов обсуждением федеральных новостей. В Госдуме выступил глава государства. Речь шла о пакете поправок в Конституцию и возможном «обнулении» президентских сроков.

— Очевидно, что разработанный по инициативе президента пакет поправок призван закрепить путь, пройденный страной за последние 25 лет, создать основу для поступательного эволюционного развития, гарантировать невозможность отката назад, — сказал Алексей Текслер. — Понятная и логичная точки была вчера поставлена и в обсуждении будущего института президентской власти. Ее поставил Владимир Владимирович, обозначив, что институт высшей госвласти должен адекватно отвечать развитию страны, сбережению ее суверенитета. Лично я хочу поприветствовать своевременность этих предложений.

Вместе с тем, подчеркнул губернатор, окончательное решение о том, как должна развиваться страна, и институт президентства — за нашими гражданами в день голосования 22 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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