Алексей Текслер высказался об обнулении президентских сроков в России

11 Март 2020 2020-03-11T08:46:46+03:00

Губернатор на аппаратном совещании с главами городов и районов проанализировал последние новости из Москвы

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 марта, в резиденции губернатора Челябинской области Алексей Текслер открыл аппаратное совещание с главами муниципалитетов обсуждением федеральных новостей. В Госдуме выступил глава государства. Речь шла о пакете поправок в Конституцию и возможном «обнулении» президентских сроков.

— Очевидно, что разработанный по инициативе президента пакет поправок призван закрепить путь, пройденный страной за последние 25 лет, создать основу для поступательного эволюционного развития, гарантировать невозможность отката назад, — сказал Алексей Текслер. — Понятная и логичная точки была вчера поставлена и в обсуждении будущего института президентской власти. Ее поставил Владимир Владимирович, обозначив, что институт высшей госвласти должен адекватно отвечать развитию страны, сбережению ее суверенитета. Лично я хочу поприветствовать своевременность этих предложений.

Вместе с тем, подчеркнул губернатор, окончательное решение о том, как должна развиваться страна, и институт президентства — за нашими гражданами в день голосования 22 апреля.

Читайте также:

День голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет выходным (подробнее).

Сможет ли Путин пойти на выборы в 2024-м году? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU