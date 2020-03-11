Окститесь! Алексей Текслер упрекнул банкиров в спекуляции с курсом рубля

11 Март 2020 2020-03-11T09:21:21+03:00

Губернатор Челябинской области на совещании с главами городов и районов говорил о курсе рубля

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В среду, 11 марта, губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов. В обсуждение федеральной повестки глава региона включил вопрос об откате курса рубля к мировым валютам. Остановившись на поведении банкиров.

— События последних дней в экономике, курсовые колебания на нефтяном, фондовом и валютных ранках вызвали резонанс. Но, как сказал вчера в Госдуме президент, мы этот период пройдем достойно. За предыдущие годы, благодаря взвешенной финансовой политике и соглашению с ОПЕК об ограничении добычи нефти государством были накоплено более 10 трлн руб. Этих средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 10 лет, — сказал Алексей Текслер. — В том числе, для гарантированного выполнения всех социальных обязательств и реализацию нацпроектов.

Губернатор напомнил, что в области бюджет утвержден. Его размер, самый большой в истории региона, — более 200 млрд. руб. Приоритет власти — развитие социальной сферы и мер соцподдержки, инфраструктуры.

— Банкиров сегодня в зале нет, но, коллеги, курс доллара вырос с 68 до 71 руб. Что мы видели вчера в обменниках? И 75 руб. (за доллар США — прим. ред.), и 80 руб! Господа банкиры, окститесь! — упрекнул в спекуляции коммерческие структуры Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU