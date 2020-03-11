На реках в Челябинской области взорвут лед

11 Март 2020 2020-03-11T09:47:18+03:00

На Южном Урале приближается пора паводка

Изменить размер текста: A A

Ледоход в Челябинской области должен пройти без эксцессов. «Смуту» может внести только дружная весна, когда реки и озера стремительно напитаются талыми водами.

Чтобы предотвратить ЧС, на некоторых реках области лед будут пилить и взрывать. Областные спасатели распилят лед на реке Уй.

Саперы Центрального военного округа заложат взрывчатку под ледяные буруны на водоемах Варненского, Ашинского, Брединского районов. Взрывы прогремят с 17 по 27 марта.

Об этом на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора в среду, 11 марта, заявил министр общественной безопасности Олег Климов.

На случай экстремального паводка 46 пунктов временного размещения на Южном Урале предоставят кров для 13 тыс. человек.

Читайте также:

В Челябинске несколько дней подряд обещают +8 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU