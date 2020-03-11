На реках в Челябинской области взорвут лед
Ледоход в Челябинской области должен пройти без эксцессов. «Смуту» может внести только дружная весна, когда реки и озера стремительно напитаются талыми водами.
Чтобы предотвратить ЧС, на некоторых реках области лед будут пилить и взрывать. Областные спасатели распилят лед на реке Уй.
Саперы Центрального военного округа заложат взрывчатку под ледяные буруны на водоемах Варненского, Ашинского, Брединского районов. Взрывы прогремят с 17 по 27 марта.
Об этом на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора в среду, 11 марта, заявил министр общественной безопасности Олег Климов.
На случай экстремального паводка 46 пунктов временного размещения на Южном Урале предоставят кров для 13 тыс. человек.
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