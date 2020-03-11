В Челябинске автомобиль перекрыл движение трамваев
Сразу две аварии парализовали движение трамваев в Челябинске: под мостами на въезде в Ленинский район две легковушки выехали на рельсы и столкнулись, а на улице Машиностроителей, напротив ЧТПЗ, водитель легковушки со скользкой дороги вылетел прямиком на трамвайные рельсы и застрял.
ДТП под мостами в Ленинском. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
Из-за ДТП встало более десятка трамваев. Водители и другие участники движения не пострадали. В настоящее время движение восстановлено.
Накануне в ГИБДД предупредили автолюбителей о гололеде из-за перепада температур посоветовали быть внимательнее. За последнюю неделю количество жалоб на уборку дорог возросло в два раза. В связи с этим, глава города Наталья Котова поручила чиновником уделить особе внимание чистоте улиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU