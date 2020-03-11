2020-03-11T09:52:05+03:00
Происшествия

В Челябинске автомобиль перекрыл движение трамваев

Из-за гололеда водитель не справился с управлением и застрял на рельсах
Ангелина ЗАКИРОВА
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Легковушка застряла на рельсах. Фото: Челябинский транспорт/vk.comЛегковушка застряла на рельсах. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
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Сразу две аварии парализовали движение трамваев в Челябинске: под мостами на въезде в Ленинский район две легковушки выехали на рельсы и столкнулись, а на улице Машиностроителей, напротив ЧТПЗ, водитель легковушки со скользкой дороги вылетел прямиком на трамвайные рельсы и застрял.

ДТП под мостами в Ленинском. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

ДТП под мостами в Ленинском. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Из-за ДТП встало более десятка трамваев. Водители и другие участники движения не пострадали. В настоящее время движение восстановлено.

Накануне в ГИБДД предупредили автолюбителей о гололеде из-за перепада температур посоветовали быть внимательнее. За последнюю неделю количество жалоб на уборку дорог возросло в два раза. В связи с этим, глава города Наталья Котова поручила чиновником уделить особе внимание чистоте улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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