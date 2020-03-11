2020-03-11T11:37:50+03:00
Общество

Минобр рассказал, знания по каким предметам нужно подтянуть школьникам для ЕГЭ

Челябинская область готовится к экзаменационной поре
Ольга АНТОНОВА
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Челябинские школьники готовятся к экзаменам. Они все ближе! Фото: Архив КП.Челябинские школьники готовятся к экзаменам. Они все ближе! Фото: Архив КП.
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Челябинские школьники готовятся к выпускным экзаменам. Например, ученики девятых классов в пятницу, 13 марта, пишут пробник по русскому языку. В суеверия дети не верят и зубрят правила и аргументы к сочинению.

Через неделю — пробник по математике, далее — по двум предметам по выбору.

Идут пробные испытания и у выпускников 11 классов.

А власти готовятся к весенней экзаменационной кампании в школах. В регионе готовы 85 пунктов сдачи экзаменов. Они открыты в школах. Все кабинеты, отведенные для приема экзаменов, оснащены техникой для онлайн трансляции на федеральный портал smotriege.ru.

В среду, 11 марта, на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора министр образования и науки Александр Кузнецов сообщил, что среди выпускников 9 классов в прошлом году стало меньше тех, кто не преодолел минимальный порог результата сдачи экзамена по выбору.

Средний балл сдающих ЕГЭ на Южном Урале выше общероссийских величин. Исключение — обществознание и французский. В оставшееся время детям нужно готовиться серьезнее!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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