Минобр рассказал, знания по каким предметам нужно подтянуть школьникам для ЕГЭ

11 Март 2020 2020-03-11T11:37:50+03:00

Челябинские школьники готовятся к экзаменам. Они все ближе! Фото: Архив КП.

Изменить размер текста: A A

Челябинские школьники готовятся к выпускным экзаменам. Например, ученики девятых классов в пятницу, 13 марта, пишут пробник по русскому языку. В суеверия дети не верят и зубрят правила и аргументы к сочинению.

Через неделю — пробник по математике, далее — по двум предметам по выбору.

Идут пробные испытания и у выпускников 11 классов.

А власти готовятся к весенней экзаменационной кампании в школах. В регионе готовы 85 пунктов сдачи экзаменов. Они открыты в школах. Все кабинеты, отведенные для приема экзаменов, оснащены техникой для онлайн трансляции на федеральный портал smotriege.ru.

В среду, 11 марта, на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора министр образования и науки Александр Кузнецов сообщил, что среди выпускников 9 классов в прошлом году стало меньше тех, кто не преодолел минимальный порог результата сдачи экзамена по выбору.

Средний балл сдающих ЕГЭ на Южном Урале выше общероссийских величин. Исключение — обществознание и французский. В оставшееся время детям нужно готовиться серьезнее!

Читайте также:

Шкала перевода баллов ОГЭ 2020 в оценки (подробнее).

ЕГЭ 2019-2020: материалы для подготовки к экзамену (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU