Минобр рассказал, знания по каким предметам нужно подтянуть школьникам для ЕГЭ
Челябинские школьники готовятся к выпускным экзаменам. Например, ученики девятых классов в пятницу, 13 марта, пишут пробник по русскому языку. В суеверия дети не верят и зубрят правила и аргументы к сочинению.
Через неделю — пробник по математике, далее — по двум предметам по выбору.
Идут пробные испытания и у выпускников 11 классов.
А власти готовятся к весенней экзаменационной кампании в школах. В регионе готовы 85 пунктов сдачи экзаменов. Они открыты в школах. Все кабинеты, отведенные для приема экзаменов, оснащены техникой для онлайн трансляции на федеральный портал smotriege.ru.
В среду, 11 марта, на аппаратном совещании с главами городов и районов в резиденции губернатора министр образования и науки Александр Кузнецов сообщил, что среди выпускников 9 классов в прошлом году стало меньше тех, кто не преодолел минимальный порог результата сдачи экзамена по выбору.
Средний балл сдающих ЕГЭ на Южном Урале выше общероссийских величин. Исключение — обществознание и французский. В оставшееся время детям нужно готовиться серьезнее!
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