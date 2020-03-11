2020-03-11T11:06:38+03:00
Общество

В Челябинске придумали, как бороться с нелегальными маршрутчиками

Транспортная реформа должна навести порядок на рынке пассажирских перевозок
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На рынке пассажирских перевозок в Челябинске крутится до 10 миллиардов рублей «черного нала», и эти деньги сосредоточены в руках частников. Такие данные приводит заместитель министра дорожного хозяйства Александр Филиппов. Как подчеркивает городской телеграмм-канал «Челябушка», передвижение маршруток по городу осуществляется как в лихие 90-е: зачастую в обход законным схемам.

— Десятилетиями происходил захват рынка мелкими фирмами на автобусах малого класса. Они вытеснили большие автобусы. Крупные предприятия стали разоряться, потому что пассажиры ушли в маршрутки. Из-за этого не было денег на обновление парка и он пришел в негодность, — говорит Александр Филлипов. — Появились тысячи машин малого класса, стала процветать торговля путевками. Билеты не отрываются, появляется так называемый «черный нал». Чтобы больше заработать, водители ведут борьбу за пассажира — гоняют, подрезают, по 10-12 часов на линии, отсюда нарушения правил и ДТП.

Уже летом власти планируют вывести на маршруты 350 автобусов большого класса, 350 — среднего и 100-150 — малого. Перевозчиков обяжут закупить новый транспорт, оборудованный для людей с ограниченными возможностями и имеющий возможность оплаты безналичным путем. Те предприниматели, которые не примут новые правила, будут вынуждены уйти с рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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