В пятницу 13-го в Челябинске отметят День числа Пи

11 Март 2020 2020-03-11T12:20:55+03:00

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На математическом факультете ЧелГУ отметят День числа Пи, сообщили в пресс-службе вуза. Студентам, школьникам и преподавателям предложили найти и сфотографировать предметы, которые начинаются на «Пи» и поделиться в группе «Математический факультет ЧелГУ» во ВКонтакте. Участникам предложены три темы: «география числа Пи», «магия числа Пи», «число Пи вокруг нас».

13 марта, математики повесят в аудиторном корпусе ЧелГУ большую букву «Пи», на которой можно будет написать поздравления. Также будут подведены итоги фотоконкурса. Все участники получат «шоко-пи» («чоко-пай»).

— Мы приглашаем на праздник школьников, которые проявят себя в фотоконкурсе, — рассказала заместитель декана математического факультета Валерия Насыпова. — Вместе со студентами они пройдут квест. В мире много чего связано с этим числом — начиная от различных задач, заканчивая памятниками. По традиции математики собираются и решают различные веселые задачки. Из них и будет состоять наш праздник.

СПРАВКА КП

Впервые День числа Пи предложил отмечать в 1987 году физик Ларри Шоу по американской системе записи дат 14 марта (3/14) в 1:59:26, что совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926… По традиции в этот день пекут и едят пи-роги («Pi pie») с изображением греческой буквы «пи» и пьют напитки на «пи».

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ИСТОЧНИК KP.RU