2020-03-11T12:40:03+03:00
Общество

Известный правозащитник предложил Семену Тютюеву помощь в решении проблем с кредитами

Вячеслав Курилин не исключает, что на отчаянный шаг бизнесмена могли толкнуть большие долги
Лидия ПЕСКОВА
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Даже после того, как Семена нашли, интерес к нему не утихает. Фото: из семейного архива.Даже после того, как Семена нашли, интерес к нему не утихает. Фото: из семейного архива.
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Тайна исчезновения 30-летнего бизнесмена Семена Тютюева не дает покоя челябинцам. Новости про Семена люди ждут, как продолжение любимого сериала. И вот, впервые с момента пропажи, свежая информация поступила не от семьи и не из Следственного комитета. Известный правозащитник Вячеслав Курилин, предложил Семену Тютюеву помощь в решении возможных финансовых проблем.

— В прессе была озвучена версия, что исчезновение бизнесмена связано с долгами и кредитами. Если вопрос связан с долгами, то правильнее не бегать от кредиторов, а решать проблему. Если есть необходимость, я готов помочь, — рассказал КП-Челябинск руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор!» Вячеслав Курилин.

Напомним, Семен Тютюев пропал в ночь на 22 февраля с парковки от супермаркета «Лента» на улице Академика Королева. По словам его близких, бизнесмен уехал в неизвестном направлении со случайным знакомым, который купил в магазине перчатки и скотч. Все указывало на возможное преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но спустя две недели Семена Тютюева задержали в аэропорту Челябинска. Мужчина прилетел из Москвы.

Сегодня Тютюев продолжает настаивать на том, что его исчезновение не было инсценировкой. Что с ним случилось, мужчина не сообщает. Только его супруга периодически выставляет в соцсети посты о том, что бизнесмен в этой истории — жертва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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