В Челябинской области водитель-новичок устроил на трассе крупное ДТП

11 Март 2020 2020-03-11T12:05:09+03:00

В ДТП у Миасского отечественную легковушку разорвало на куски. Фото: группа "Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.com

В аварии пострадал сам нарушитель и его пассажир

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21-летний житель Красноармейского района право управления автомобилем получил в декабре прошлого года. И уже успел получить штраф за нарушение правил дорожного движения.

А накануне, 10 марта, в 18.20 на дороге Миасское-Шардинск «чайник» устроил крупное ДТП, в котором пострадал и он сам, и его 23-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали.

На перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной на главную, водитель отечественной машины не уступил, согласно Правилам дорожного движения, преимущественного права водителю автомобиля ФИАТ Дукато. Иномаркой управлял 30-летний мужчина. Он не пострадал.

Отечественную машину от удара разорвало на куски.

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ИСТОЧНИК KP.RU