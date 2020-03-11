Министр рассказал о зарплатах врачей в Челябинской области

11 Март 2020 2020-03-11T14:01:14+03:00

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Назван размер зарплат, которые получают работники медицинской сферы в Челябинской области. Последние данные озвучил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

По словам министра, врачи в Челябинской области получают 70 тысяч 368 рублей; средний медицинский персонал — 34 тысячи 636 рублей, а младший медицинский персонал — 31 тысячу рублей.

Однако существующая система оплаты труда до сих пор не решила проблему с нехваткой врачей первичного звена и, в частности, узких специалистов. В регионе остается порядка полутора тысяч медицинских вакансий.

Больше всего нужны педиатры, терапевты, психиатры, фтизиатры, специалисты общей врачебной практики (семейные доктора), онкологи, травматологи, ортопеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU