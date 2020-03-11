2020-03-11T14:13:19+03:00
Общество

В Челябинске подсчитали число выпускников школ для сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Дети определились с предметами, которые предстоит сдавать по выбору
Ольга АНТОНОВА
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Экзаменационная пора все ближе! Фото: Архив "КП".Экзаменационная пора все ближе! Фото: Архив "КП".
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В Челябинской области в 2020 году ОГЭ сдадут 37 тысяч выпускников девятых классов. По закону, в списке экзаменов два обязательных предмета — русский язык и математику и два — по выбору.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, дети, в основном, выбирают обществознание, информатику, географию, биологию.

ЕГЭ предстоит сдавать 15 тысячам учеников 11 классов. Помимо обязательных экзаменов — русского и математики — ученики на выбор сдают, в основном, обществознание, физику, биологию, информатику, химию и историю.

В масштабной кампании приема экзаменов будут участвовать 15 тыс. учителей. Работа их оплачивается: на эту задачу предусмотрено 32 млн. руб. Плюс, 18 млн. руб. предусмотрено на приобретение оргтехники и лабораторного оборудования.

В Челябинской области откроется 85 пунктов сдачи ЕГЭ и 190 пунктов по проведению госэкзамена для выпускников девятых классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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