2020-03-11T14:50:24+03:00
Общество

В Челябинске со столбов снимут 500 километров проводов

Кроме эстетических плюсов в этом есть и практический смысл
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске провода прячут под землю. Фото: cheladmin.ruВ Челябинске провода прячут под землю. Фото: cheladmin.ru
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Кажется, мы доживем до того светлого дня, когда небо над нашими головами очистят от настоящих «магистралей» проводов. По программе «Чистое небо» «Ростелеком» в прошлом году убрал под землю, в специальные каналы, 400 км проводов. Еще 100 км компания снимет со столбов в этом году.

Кроме эстетических плюсов есть и практическая польза. Перенос линий связи под землю — это надежная защита сетей от капризов погоды, от повреждений. Например, в минувшие выходные шел снегопад, мокрый снег налипал на проводах, и на сетях было 22 порыва и короткие замыкания.

Как пояснил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, в планах мэрии расширение проекта «Чистое небо». В городе намерены сменить все фонарные столбы и перенести под землю все кабельные системы.

— К саммитам ШОС и БРИКС мы решили на гостевых маршрутах привести линии связи в порядок, спрятать их в кабельную канализацию, — говорит начальник управления технического развития Министерства информационных технологий и связи региона Константин Макаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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