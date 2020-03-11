В Челябинске возбуждено уголовное дело по ремонту дорог при Борисе Дубровском

11 Март 2020 2020-03-11T16:08:01+03:00

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по строительству дорог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чиновников министерства дорожного хозяйства и транспорта подозревают в превышении должностных полномочий

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В Челябинске грянул скандал, вновь связанный с именем бывшего губернатора Бориса Дубровского. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при использовании бюджетных средств. Пока никому из чиновников обвинения не предъявлено. Санкция статьи — до 10 лет.

В основе проверки — материалы проверки Контрольно-счетной палатой госконтрактов 2017-2018 гг на строительство и ремонт дорог. Заказчиком выступало министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Исполнители — АО «Южуралмост», ООО «Кизилдорстрой».

Определяя начальную стоимость контракта, заказчик использовал неверные методики расчета, процентные «накрутки». Например, мифические непредвиденные расходы, расходы на временные объезды. Допускалась оплата расходов без проверки выполненного. Ущерб бюджету составил не менее 38 млн. руб.

В материалах дела значатся участки дорог: Миасс — Карабаш — Кыштым; Миасс — Златоуст; Нижнеусцелемово — Березовка, Родники — Полесье, Южноуральск — Магнитогорск — ответвление на Комсомольское; Аргаяш — Кулуево — Максист — Альметьево.

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