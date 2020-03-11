2020-03-11T16:07:17+03:00
Общество

В Челябинске назвали причину поломки низкопольного нового трамвая

Для работы у вагона подточат колеса
Ольга АНТОНОВА
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Движение по улице Кирова парализовал новый трамвай. Он сломался. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.comДвижение по улице Кирова парализовал новый трамвай. Он сломался. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com
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Во вторник, 10 марта, на улице Кирова трамвайное движение парализовал вдруг остановившийся новый низкопольный вагон. Незадолго до поломки в «ЧелябГЭТ» заявили, что низкопольный современный трамвай прошел тест-драйв и остается в Челябинске.

В пресс-службе предприятия рассказали, что трамвай отбуксировали в депо, но никакой поломки не нашли.

— Трамвай исправен. В депо специалист сервисной бригады нашего предприятия осмотрел вагон, проехал в нем по территории депо и не обнаружил никакой поломки. Но при неправильной отбуксировке трамвая повредили колеса. Вагон перегнали в другое депо, где есть машина для проточки колес. После трамвай выйдет на линии города, — заключили на предприятии-производителе АО «Уралтрансмаш».

По мнению экспертов, в поломке виноват водитель — он не соблюдал эксплуатационный регламент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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