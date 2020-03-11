Скрывающаяся от врачей жительница Челябинской области летела в самолете вместе с больным коронавирусом
Жительница Миасса Лариса Яснева — контактная по заболевшим, поясняют в Управлении Роспотребнадзора. Вместе с ней рейсом Милан — Москва летел человек, которому уже поставили диагноз коронавирус. Вот почему женщине обязательно нужно обследоваться в условиях карантина, то есть временной изоляции от других людей. Она может быть просто опасная для окружающих. Бегая от врачей, женщина подвергает риску не только свое здоровье.
Суд вынес постановление о принудительной госпитализации Ясневой. Но пенсионерку не могут найти ни медики, ни полиция.
Что грозит женщине за такое упрямство? Сколько ее будут искать? Читайте подробности в материале «Туристка из Челябинской области, летавшая с больными коронавирусом, прячется от врачей».
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ИСТОЧНИК KP.RU