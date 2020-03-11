Пациенты поликлиники в Челябинской области обворовывают туалеты

11 Март 2020 2020-03-11T18:24:52+03:00

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В миасской горбольнице №2 еще не успели закончить ремонт, как новые уборные уже запросили починки. Оказывается, посетители, для которых и создаются комфортные условия, не ценят этого. Они ломают что-то не по неосторожности, а с умыслом, так как эти вещи исчезают. Так пропали держатели для бумаги, зеркала, сидения для унитазов, ершики и даже дверные ручки.

Всего на капитальный ремонт 17 уборных было потрачено 1,7 млн руб., сообщают в пресс-службе ГБ № 2. Дополнительных средств на постоянное устранение последствий вандализма у медучреждения нет.

Персонал ГБ №2 просит посетителей бережно относиться к ремонту и имуществу поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU