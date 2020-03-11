2020-03-11T19:32:52+03:00
Общество

Нераспроданные 8 марта тюльпаны бизнесмены выбросили в мусорные баки в Челябинской области

Очевидцы возмущены таким отношением
Ирина КАРЕЛИНА
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Нераспроданные тюльпаны на мусорке. Фото: Андрей Королев.Нераспроданные тюльпаны на мусорке. Фото: Андрей Королев.
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В этом году накануне 8 марта было особенно много машин с надписью «тюльпаны недорого». Горе-бизнесмены, видимо, не рассчитывали на высокую конкуренцию, и закупили слишком много цветов. Их постигла та же участь, что и елки в Новый год. Как только праздник прошел — целые охапки нераспроданных тюльпанов оказались в мусорных баках. Такое кладбище цветов сфотографировал и разместил в паблике «ЧП Златоуст» Андрей Королев.

— Лучше бы раздали девушкам и женщинам, чем выкидывать в мусорку! — написал он.

— Вот так: сам не ам и другим не дам. А сколько бабушек могли порадовать! Смотрю на это, и обидно до слез! — поддержала Валентина Кнутова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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