Житель Магнитогорска обнаружил в кроватке у своего новорожденного ребенка записку на арабском языке

12 Март 2020 2020-03-12T05:23:43+03:00

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Мужчина из Челябинской области купил с рук б/у кроватку для своего малыша, а вскоре под матрасиком нашел записку на непонятном ему языке. Обеспокоенный отец обратился к подписчикам паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК с просьбой перевести.

— Это оберег на арабском языке. Лучше его не выбрасывать, — высказал свое мнение Эмиль Давлетбаев. — В далеком детстве мы переехали в старый двухэтажный дом. Там была такая же бумажка в коридоре прямо за вешалкой. Мама нечаянно нашла, куда-то дела ее, и в квартире начали происходить странные вещи (какие именно, мужчина так и не рассказал — прим. автора). Маме пришлось срочно найти эту бумажку и положить на место. Она рассказывала мне об этом, когда я, уже повзрослев, обнаружил эту молитву за вешалкой.

— Я бы просто выбросил и не парился. Не верю в обереги, сглазы и прочую чепуху, — прокомментировал Илья Лукин.

Если быть точнее, это сура Корана. У мусульман есть обычай — читать ее над кроваткой ребенка, чтобы тот спал спокойно. Кстати, записка сфотографирована кверх ногами. Об этом рассказали мусульмане из числа подписчиков группы.

— Обычно такую суру пишут деткам, когда их очень любят и хотят защитить от сглаза. Также помогает от некоторых заболеваний. Так что ничего страшного, — ответила Мария Исмулина. — Может, среди родственников есть мусульмане (татары, казахи, башкиры), которые и положили эту записку в кроватку. Или она принадлежит бывшим хозяевам кроватки.

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ИСТОЧНИК KP.RU